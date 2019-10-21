«السراج» يستعرض احتياجات بلدية الرحيبات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، أعضاء المجلس البلدي الرحيبات، رفقة عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي.

وتم خلال اللقاء بحث ما عرضه الوفد من مطالب تتعلق باحتياجات بلدية الرحيبات، وسُبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه.

وأعطى السراج تعليماته باتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الخصوص وفقا للإمكانيات المتاحة.

وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهد في تلبية احتياجات البلديات بمختلف المناطق، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.



من جهته أكد السراج على أهمية إرساء نظام اللامركزية حسب الدراسات المُعدة لذلك، وأوضح ما اتخذته الحكومة من خطوات في هذا الاتجاه.