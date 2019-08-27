«السراج» يستعرض المختنقات التي تواجه قطاع الزراعة على مستوى ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عبدالباسط الغنيمي، ووكيل عام الوزارة فتحي بيرام، والمستشار الفني للرئيس لقطاع الزراعة خالد بن محمود.

واطلع السراج خلال الاجتماع على ما قامت به وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية والبحرية من جهود في مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما تم التطرق إلى مناقشة الموارد المالية اللازم توفرها للتجهيز وتطوير الأداء للقضاء على هذه الآفات والأمراض.