الرئيسية | ليبيا

«السراج» يستعرض المختنقات التي تواجه قطاع الزراعة على مستوى ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 أغسطس 2019 - 18:04
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عبدالباسط الغنيمي، ووكيل عام الوزارة فتحي بيرام، والمستشار الفني للرئيس لقطاع الزراعة خالد بن محمود.

واطلع السراج خلال الاجتماع على ما قامت به وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية والبحرية من جهود في مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

أخبار ذات صلة
«المشري» يُشيد بدور غرفة «البنيان المرصوص» في مواجهة العدوان على طرابلس

كما تم التطرق إلى مناقشة الموارد المالية اللازم توفرها للتجهيز وتطوير الأداء للقضاء على هذه الآفات والأمراض.

واستعرض الاجتماع المختنقات التي تواجه قطاع الزراعة على مستوى ليبيا وسُبل حلها، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية القطاع لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة أن تتوفر التجهيزات المطلوبة قبل مواسم الزراعة، وفق قوله.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

1
اترك تعليق

1 مجموع التعليقات
0 عدد الردود
0 المتابِعون
 
أكثر التعليقات تفاعلا
أكثر التعليقات شعبية
1 المعلقون
  اشتراك  
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
عبدالحق عبدالجبار

هههههههه والله اخر نكتة يقوم الميت من الموت ليضحك ويرجع …. السراج والتجارة السراج والزراعة السراج والجيش السراج و …… ماذا تعتقدون

أعجبني0لم يعجبني  رد
10 ساعة مضت