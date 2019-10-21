«السراج» يستعرض خطوات تنفيذ اتفاق مصراتة تاورغاء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد وعميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعضوين من المجلس البلدي مصراتة، بحضور وكيل وزارة المالية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء تناول عددًا من المواضيع في إطار الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، أبرزها ملف جبر الضرر.

حيث أعطى السراج الضوء الأخضر لصرف المبالغ المخصصة لهذا الملف، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات الاتفاق الأخرى.

كما ناقش اللقاء عددًا من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع تحت التنفيذ، إضافة لسُبل إتمام المشاريع المتوقفة التي وصل الإنجاز بها إلى نسبة كبيرة وبالأخص مشاريع التعليم.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء، الإجراءات اللازم اتخاذها وعلى وجه السرعة لمواجهة انتشار مرض اللشمانيا، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي بأن لهذا الملف أولوية خاصة، وفق قوله.