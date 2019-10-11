«السراج» يُؤكد على متابعة تأمين مدينة غريان عسكريًا وأمنيًا ضد أي عدوان جديد

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس بمقر المجلس في طرابلس، وفد من مدينة غريان ضم عضو مجلس النواب عن المدينة صلاح الزوييك، وعميد البلدية يوسف البدري، وآمر قوة حماية غريان، إلى جانب عدد من الأعيان والحكماء بالمدينة.

واستعرض اللقاء مُجمل الأوضاع في بلدية غريان وما عرضه أعضاء الوفد من مطالب تخص عددًا من المرافق الخدمية. محتوى ذو صلة بالصور.. تخريج الدفعة الأولى من التدريب التخصصي في مجال المهام الخاصة بتاجوراء ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عن السراج تأكيده، على متابعة تأمين مدينة غريان عسكريًا وأمنيًا ضد أي عدوان جديد، ودعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة، وأنه قد صدرت تعليمات بتوفير احتياجات المواطنين بصفة عاجلة.