«السراج» يُثمن الموقف القطري الرافض للعدوان على العاصمة

ثمن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، موقف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الداعم للشعب الليبي وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في صد العدوان على طرابلس وما ترتب عنه من أضرار بالمدنيين.

جاء ذلك في لقاء جمع السراج بسفير دولة قطر في ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء ، تحقيق حكومة الوفاق عدة نجاحات على الساحة المحلية والدولية بفضل قواتها على الأرض وشركائها من الدول الصديقة والشقيقة، وفق قوله.

يُشار أن أمير دولة قطر الشيخ تميم آل ثاني، جدد مطلع الشهر الجاري، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، داعيًا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

وقال تمبم إن ما يعرقل الاستقرار والسلام في ليبيا، هو دعم بعض الدول للخارجين عن الحكومة الشرعية، حسب وصفه.