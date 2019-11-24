«السراج» يُجري محادثات في المنامة مع ملك البحرين

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، محادثات الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المحادثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العاهل البحريني في بداية اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين ، وأعرب عن تقديره ودعم بلاده لما يبذله الرئيس من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه عبر السراج عن الشكر والامتنان، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال إن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور، وفق قوله.

واطلع رئيس المجلس الرئاسي ملك البحرين على مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، وتحدث عن التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت وتُساهم في تفاقم الأزمة الليبية.

كما تطرقت المحادثات لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.

