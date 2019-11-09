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«السراج» يُطالب المصرف المركزي بالتصدي للعملة المزيفة ومنع تداولها

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 نوفمبر 2019 - 22:03
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طالب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على استقرار العملة الوطنية. [أرشيف/المجلس الرئاسي]
طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالتصدي للعملة المزيفة ومنع طباعتها وإصدارها، وتحذير المصارف التجارية من تداولها أو قبولها أو التعامل بها.

وقال السراج في خطاب له موجه إلى محافظ المصرف المركزي، إنه ناقش الآثار السلبية المترتبة على طباعة النقود التي قام بها المصرف المركزي الموازي في مدينة البيضاء خارج السياق القانوني الذي حدده قانون المصارف.

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وطالب المجلس مصرف ليبيا المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار العملة الوطنية ومواجهة خطر طباعة العملة خارج الأطر القانونية المعمول بها، وإبلاغ مجلس الوزراء بالخصوص.

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