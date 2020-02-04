«السراج» يُوعز باستمرار منح الجالية الفلسطينية المزايا إسوة بالليبيين

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج، منشورًا ينص على الاستمرار في منح الجالية الفلسطينية، المقيمة في ليبيا حق الحصول على العلاج إسوة بالمواطنين الليبيين.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، بأن المنشور الذي حمل الرقم (7) يُؤكد على أن الدولة الليبية مستمرة في منح المواطنين الفلسطينيين المقيمين في ليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.