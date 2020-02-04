«السراج» يُوعز باستمرار منح الجالية الفلسطينية المزايا إسوة بالليبيين

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج، منشورًا ينص على الاستمرار في منح الجالية الفلسطينية، المقيمة في ليبيا حق الحصول على العلاج إسوة بالمواطنين الليبيين.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، بأن المنشور الذي حمل الرقم (7) يُؤكد على أن الدولة الليبية مستمرة في منح المواطنين الفلسطينيين المقيمين في ليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.
من جانبها أصدرت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة تعميمًا إلى مديري المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، تطلب فيه التقيّد بتعليمات رئيس المجلس الرئاسي والالتزام بتنفيذها.
يُذكر أن الدولة الليبية منحت المواطنين الفلسطينيين المقيمين على أرضها مزايا يتمتعون من خلالها بحقوق إسوة بالمواطنين الليبيين، بعد أن أقرت اللجنة الشعبية العامة سابقًا ذلك في اجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 2008، بعد مناقشة مذكرة العرض بشأن حصر التشريعات الصادرة والتي من شأنها التعرض للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات التي تخص الفلسطينيين المقيمين في ليبيا.
اترك تعليق