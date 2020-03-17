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السعودية تُقرر إيقاف الصلوات في المساجد والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 18:01
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