السعودية تُقرر إيقاف الصلوات في المساجد والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:50
|الشروق
|07:15
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:17
|العشاء
|20:47
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:50
|الشروق
|07:15
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:17
|العشاء
|20:47
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:50
|الشروق
|07:15
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:17
|العشاء
|20:47
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:50
|الشروق
|07:15
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:17
|العشاء
|20:47
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:50
|الشروق
|07:15
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:17
|العشاء
|20:47
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:50
|الشروق
|07:15
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:41
|المغرب
|19:17
|العشاء
|20:47
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