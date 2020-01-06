السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تُصدر تحذيراً لمواطنيها من شن هجمات صاروخية

السفارة مستمرة في مراجعة الوضع الأمني. [رويترز]

أصدرت السفارة الأمريكية في القدسالمحتلة تحذيرا أمنيا للمواطنين الأمريكيين، من خطر التعرض لقصف صاروخي دون إنذار مسبق.

ونشرت السفارة عبر موقعها على الإنترنت تحذيرا جاء فيه:

توخيا للحذر، تحث السفارة بشدة مواطني الولايات المتحدة، على البقاء متيقظين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة حسهم الأمني، كون أن الأحداث الأمنية، والتي تشمل إطلاق الصواريخ، تقع عادة دون إنذار.

ودعت سفارة الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين إلى التعامل مع جميع صفارات الإنذار على أنها “حقيقية” حتى وإن كانت كاذبة.

وأوضحت السفارة أنها مستمرة في مراجعة الوضع الأمني، مؤكدة أنها ستقدم لاحقا معلومات إضافية حسب الضرورة.