السفارة الأمريكية: وفد أمريكي التقى وزير الداخلية فتحي باشاغا وحفتر في لقاءين منفصلين.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 11 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:19
|العشاء
|19:49
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:19
|العشاء
|19:49
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:19
|العشاء
|19:49
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:19
|العشاء
|19:49
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:19
|العشاء
|19:49
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:19
|العشاء
|19:49
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