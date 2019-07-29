السفير الإيطالي يُؤكد حرص بلاده على إنهاء الحرب بين الليبيين

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، الاثنين، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي بُوتشيني.

واستعرض اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس الوضع العسكري والسياسي، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد عماري استمرار حكومة الوفاق في دفاعها عن العاصمة ودحر القوات المعتدية، مؤكدا عدم جدوى الحديث السياسي والعاصمة تحت القصف، وعلى ضرورة أن تكون العملية السياسية الجديدة بأسس مختلفة.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي أن المطلوب من المجتمع الدولي هو أكثر من مجرد الانتظار والمراقبة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من جلب حفتر للمرتزقة والعناصر الأجنبية وتجنيدهم لحسابه لقتال الليبيين، وفق قوله.

من جانبه أكد السفير الإيطالي استمرار عمل السفارة الإيطالية من داخل العاصمة، ودعم الحكومة الإيطالية المتواصل لكل المشاريع التي أُبرمت مع حكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسها مشروع مطار طرابلس العالمي، وحرص إيطاليا على إنهاء الحرب بين الليبيين.