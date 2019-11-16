السلطات القضائية في تونس تُطلق سراح «الفهري» وتمنعه من السفر

أطلقت السلطات القضائية التونسية، مساء الجمعة، سراح الإعلامي ومالك قناة ⁧‫الحوار‬⁩ التونسي “سامى ⁧‫الفهري”‬⁩ بعد10 أيام من التوقيف؛ لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي المالي “سفيان السليطي”، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر إبقاء كل من سامي الفهري والمتصرّفة القضائية لشركة كاكتوس ووكيل شركة “8 برود” بحالة سراح.

وأضاف “السليطي” في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية، أن قاضي التحقيق قرر أيضا تحجير السفر على 12 شخصا في علاقة بالقضية من بينهم سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة، مشيرًا إلى أن الأبحاث مازالت جارية.

من جانبه أكد محامي الفهري، “عبد العزيز الصيد”، إطلاق سراح موكله والمتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ ووكيل شركة ”8 برود”.

وفي تدوينة عبر حسابه على تويتر، قال الصيد:

رسميًا.. قرر السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائى والمالي إبقاء كل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة بحالة سراح.

وأوضح أن القرار جاء نظرًا لعدم توافر أدلة الإدانة الكافية ضدهم.

هذا وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية قد قررت يوم 10 نوفمبر الجاري، تمديد الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ ووكيل الشركة، لمدة 5 أيام أخرى، على ذمة الأبحاث.

وتمّ إيقاف الفهري والمتصرّفة القضائيّة لشركة “كاكتوس برود” يوم 6 نوفمبر الجاري، على خلفيّة شكوى تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية، وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.

وتتعلق الشكوى بشبهة فساد مُرتكبة من قِبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.