السنوسي: كل شيء يُدار من قِبل الدولة في ليبيا فاشل

وأضاف السنوسي في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن كل شيء يُدار من قِبل الدولة في ليبيا فاشل، حسب وصفه.

وتابع:

خطوط الطيران سواء الليبية أو الأفريقية تعد عالية التكلفة جداً وما يُنفق على حفنة من الرحلات تستطيع شركة أخرى أن تسير به رحلات لنصف العالم. الكهرباء في ليبيا يعد توليدها وتشغيلها الأعلى سعراً في العالم. القمامة، ما تنفقه ليبيا على القمامة تستطيع دولة أخرى أن تغطي ضعف عدد سكان ليبيا وبنفس القيمة. البنزين، تشتريها الدولة بمبلغ ومن المفترض أن تبيعه لنا بمبلغ مدعوم لكن جُل المدن الليبية تشتريه بدون دعم. الاتصالات، مردودية قطاع الاتصالات للدولة الليبية يعتبر تافه جداً وضئيل مع أن الاتصالات قطاع محتكر للدولة. لا يوجد شركة واحدة حكومية ناجحة في ليبيا.

ونوه الإعلامي الليبي بأن فكرة الدولة تحمي المواطن هراء، والذي يحصل في ليبيا هو رأس مالية أشخاص يعملون في الدولة، يعتقدون أن الدولة دولتهم وهم أوصياء عليها وعلى شعبها، وفق قوله.

وأردف يقول: