السني: حفتر نفذ 60 غارة جوية بطائرات أجنبية ضمن ألف غارة شنها خلال الأشهر الماضية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 30 يناير 2020 - 19:13
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