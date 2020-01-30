السني: عناصر حفتر ارتكبت سلسلة من الإعدامات الجماعية أمام الجميع

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الخميس، 30 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:04
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:16
|المغرب
|18:37
|العشاء
|20:07
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:04
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:16
|المغرب
|18:37
|العشاء
|20:07
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:04
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:16
|المغرب
|18:37
|العشاء
|20:07
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:04
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:16
|المغرب
|18:37
|العشاء
|20:07
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:04
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:16
|المغرب
|18:37
|العشاء
|20:07
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:04
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:16
|المغرب
|18:37
|العشاء
|20:07
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