السني: عناصر حفتر ارتكبت سلسلة من الإعدامات الجماعية أمام الجميع

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 30 يناير 2020 - 19:14
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن