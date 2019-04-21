السودان.. المجلس العسكري الانتقالي يؤكد التزام نقل السلطة إلى الشعب

كما تعهد البرهان بتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع، وقال إن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى الشعب، مضيفًا أن وفدًا سيتوجه إلى واشنطن قريبًا لبحث رفع السودان عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

يأتي ذلك في حين قال ممثلون عن المحتجين وجماعات المعارضة الرئيسية بالسودان الأحد، إنهم علقوا التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهموها بأنها تتألف من بقايا النظام السابق، حسب قولهم.

وقال قيادي بجماعة قوى إعلان الحرية والتغيير: