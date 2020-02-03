السودان يتجه إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أوغندا، الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن نتانياهو والبرهان اتفقا على بدء تعاون بين بلديهما يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

هذا ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أوغندا، الاثنين، لعقد اجتماع مع رئيسها يوري موسيفيني، في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وبالتزامن مع ذلك وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، الاثنين.

وقال مكتب نتنياهو إن الأخير يؤمن بأن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عكس هذه الرؤية أمام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وقبيل مغادرته إسرائيل، قال نتانياهو إنه يهدف إلى “تعزيز العلاقات” مع أوغندا، ويأمل في “جلب أخبار جيدة جدا لدولة إسرائيل” من الزيارة.

وقال للصحفيين: