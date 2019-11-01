السويحلي: استغرب عدم البدء في صرف علاوة العائلة المستحقة قانونًا!

دعا عبدالرحمن السويحلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وتويتر إلى‏ صرف علاوة العائلة والتي تُقدر بـ(3.6 مليار تقريبا) وهي مُستحقة قانونًا، مؤكدًا أنها ستخفف جُزئيًا من معاناة شرائح واسعة من الليبيين وأهمها النازحين والمعلمين والمتقاعدين.

كما قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة إن رسوم بيع العملة (35 مليار) والتي تحملها كلها المواطن كزيادة فى المواد الغذائية لم يَعد منها إليه شيء يُذكر!.

وأكد السويحلي أنه اتفق مع حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي على صرف علاوة العائلة المتوقفة منذ 2015 كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية كاملة إبان رئاسته لمجلس الدولة في 2017، إلا أنه استغرب واستنكر عدم البدء في صرفها حتى الآن!.