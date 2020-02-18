السويحلي: لن نقبل أبداً بتسليم سلاح أبطالنا المدافعين عن العاصمة

السويحلي: مستعدون لمناقشة قضية تفكيك المليشيات بلا استثناء. [أرشيف/المجلس الأعلى للدولة]

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، أنهم لن يقبلوا بتسليم سلاح المدافعين عن العاصمة ضد عدوان حفتر.

وقال في كلمة مرئية عبر حسابه على تويتر:

“لن نقبل أبدا بتسليم سلاح أبطالنا المدافعين عن العاصمة أو تسميتهم بالمليشيات، فنحن مؤمنون بأن وجود هؤلاء الأبطال هو الضمان الوحيد للمحافظة على المسار الديمقراطي وعدم الإنقلاب عليه كما حدث يوم 4-4”.

كما أبدى استعدادهم لمناقشة قضايا تفكيك الميليشيات، وقال:

“مستعدون لمناقشة قضية تفكيك المليشيات بلا استثناء وبدءًا بالمليشيا الأكبر في الرجمة”.

لن نقبل أبدا بتسليم سلاح أبطالنا المدافعين عن العاصمة أو تسميتهم بالمليشيات، فنحن مؤمنون بأن وجود هؤلاء الأبطال هو الضمان الوحيد للمحافظة على المسار الديمقراطي وعدم الإنقلاب عليه كما حدث يوم 4-4.

مستعدون لمناقشة قضية تفكيك المليشيات بلا استثناء وبدءًا بالمليشيا الأكبر في الرجمة. pic.twitter.com/5zP9STwPJ7 — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) February 18, 2020

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