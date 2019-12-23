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السويحلي: نحن لا نساوم ولا نُفاوض

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 23 ديسمبر 2019 - 23:37
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السويحلي: لم يسجل التاريخ عنا يوما الرضوخ لتهديدات الطغاة. [المجلس الأعلى للدولة]

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إنهم لا يساومون ولا يفاوضون على عزة وحرية الوطن.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر يقول:

لم يسجل التاريخ عنا يوما الرضوخ لتهديدات الطغاة.

قد تتعاظم التضحيات ولكنها تهون في سبيل الأهداف السامية.

وتابع:

مصراتة ومعها الوطنيين الأحرار على امتداد ربوع ليبيا ومدنها وبواديها تقف صامدة وفيّة لعهد قطعناه بدحر العدوان متعدد الجنسيات!.

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