السويحلي: نحن لا نساوم ولا نُفاوض

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إنهم لا يساومون ولا يفاوضون على عزة وحرية الوطن.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر يقول:
لم يسجل التاريخ عنا يوما الرضوخ لتهديدات الطغاة.
قد تتعاظم التضحيات ولكنها تهون في سبيل الأهداف السامية.
وتابع:
مصراتة ومعها الوطنيين الأحرار على امتداد ربوع ليبيا ومدنها وبواديها تقف صامدة وفيّة لعهد قطعناه بدحر العدوان متعدد الجنسيات!.
نحن لا نساوم ولا نُفاوض على عزة وحرية الوطن ولم يسجل التاريخ عنا يوما الرضوخ لتهديدات الطغاة .— عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) December 23, 2019
قد تتعاظم التضحيات ولكنها تهون فى سبيل الأهداف السامية.
مصراتة ومعها الوطنيين الأحرار على امتداد ربوع ليبيا ومدنها وبواديها تقف صامدة وفيّة لعهد قطعناه بدحر العدوان متعدد الجنسيات !
انت تعلم ماذا يحصل لصاحب العناد والتكبر ( زياط في ماء )