السويحلي: يُحسب لتركيا دعمها لحق الشعب الليبي وحكومته الشرعية

السويحلي: على بعض الانتهازيين احترام التضحيات. [المجلس الأعلى للدولة]

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إن تركيا يُحسب لها دعمها لحق الشعب الليبي وحكومته الشرعية كما ساندت المجاهدين ضد الاحتلال الإيطالي.

وأضاف السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

المجد لشهداء وأبطال البركان الذين تصدوا لعدوان متعدد الجنسيات طيلة 10 أشهر ولن يتوقفوا حتى يُدحر. وعلى بعض الانتهازيين احترام التضحيات والكف عن تجيير ما يجري (كما تعودوا) لصالح حزبهم!.

يحسب لتركيا دعمها لحق الشعب الليبي وحكومته الشرعية كما ساندت أجدادنا المجاهدين ضد الإحتلال الإيطالي.

المجد لشهداء وأبطال البركان الذين تصدوا لعدوان متعدد الجنسيات طيلة 10 أشهر ولن يتوقفوا حتى يدحر

وعلى بعض الإنتهازيين احترام التضحيات والكف عن تجيير ما يجري(كما تعودوا)لصالح حزبهم! pic.twitter.com/T4RC9V7262 — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) January 2, 2020

هذا ووافق برلمان تركيا بتصويت الأغلبية على المذكرة الرئاسية بتفويض الحكومة إرسال قوات إلى ليبيا.

جاء ذلك في جلسة طارئة للبرلمان، الخميس.

وتم خلال الجلسة تداول مقترح رئاسي يحمل توقيع رجب طيب إردوغان بالسماح بنشر قوات تركية في ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ونال مشروع قانون يفوض بنشر قوات عسكرية في ليبيا 325 صوتا في جلسة برلمان تركيا اليوم الخميس، مقابل 184 رافضا، وذلك بعد تلقي أنقرة طلبا من حكومة الوفاق بدعمها في إطار مذكرة التعاون العسكري.

وتندرج هذه المبادرة في سياق مذكرة التعاون العسكري والأمني التي تم توقيعها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

ويسمح هذا الاتفاق للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.

وسبق للرئيس التركي أن شدد مراراً على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً.

هذا وصادق البرلمان التركي، في وقت سابق الشهر الماضي، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري والتي جرى توقيعها الشهر الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.