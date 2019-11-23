«السيسي» مُحذرًا الدول الكبرى: إن لم تدعمونا فسيصل الإرهاب إليكم!

حذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الدول الكبرى، أنه في حالة دعمها لبلاده وأفريقيا فسيصل الإرهاب إليها، وستعاني من الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال مداخلة للسيسي أثناء فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أفريقيا 2019، السبت، بحضور مستثمرين ومؤسسات دولية.

وأضاف الرئيس المصري، مخاطبًا الدول الكبرى:

هتقفوا معانا ولا تسيبونا في اللي إحنا فيه؟ والإرهاب هيأكل بلادنا وهيطلعلكم بهجرة غير شرعية وإرهاب.. فلازم الموضوع يبقى من منظور اقتصادي وأمني وإنساني.

وأشار السيسي إلى أن مصر كانت دولة هشة جدا، وغير مستقرة، وتعرضت لإرهاب شديد خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2014، وفق قوله.

وأكد أن مصر وأفريقيا ليست كالدول الكبرى، وهناك مجالات أخرى للعمل في بلاده، وكل دولة حسب ظروفها.

وتابع يقول:

الإرهاب يقتل الأمل والتنمية، ويبعد المستثمرين، ويزيد تكلفة الإقراض، ويخلق بطالة، ويضيع سياحة، ويخلي البلد في حالة شلل كاملة، تصوروا الدولة دي بتواجه الإرهاب وبتنمو، مخدناش قرار مواجهة الإرهاب الأول، وبعدين نبقى نحقق التنمية لما نخلص، جهد واستقرار وأموال ضخمة جدا تم ضخها.

ونوه السيسي بأن مصر تُجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، وقال: