الشاطر: إما أن تتصرف حكومة الوفاق أو تترك غيرها يتصرف

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إنه بدأت مشاهدة توسع خليفة حفتر في استهداف المدنيين داخل العاصمة طرابلس، إعلاناً بعدم اعترافه ورفضه لقرار مجلس الأمن الأخير الداعي إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف في تغريجة عبر حسابه على تويتر يقول:

اكتفينا من بيانات التنديد وشبعنا من الملتقيات والمؤتمرات.

وتابع:

الحل بيد ومسؤولية حكومة الوفاقالوطني. إما أن تتصرف بسرعة أو تترك غيرها يتصرف.

بدأنا نشاهد توسع #حفتر في استهداف المدنيين داخل #العاصمة اعلانا بعدم اعترافه ورفضه لقرار #مجلس_الامن .



اكتفينا من بيانات التنديد وشبعنا من الملتقيات و المؤتمرات



الحل بيد و مسؤولية #حكومة_الوفاق_الوطني . إما ان تتصرف بسرعة او تترك غيرها يتصرف#بركان_الغضب — Abdurrahman Shater (@alshater1939) February 14, 2020

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