ليبيا

الشاطر: إما أن تتصرف حكومة الوفاق أو تترك غيرها يتصرف

عين ليبيا | نُشر السبت، 15 فبراير 2020 - 15:42
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ليبيا

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إنه بدأت مشاهدة توسع خليفة حفتر في استهداف المدنيين داخل العاصمة طرابلس، إعلاناً بعدم اعترافه ورفضه لقرار مجلس الأمن الأخير الداعي إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف في تغريجة عبر حسابه على تويتر يقول:

اكتفينا من بيانات التنديد وشبعنا من الملتقيات والمؤتمرات.

وتابع:

الحل بيد ومسؤولية حكومة الوفاقالوطني.

إما أن تتصرف بسرعة أو تترك غيرها يتصرف.

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