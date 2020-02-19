الشاطر: استجابة السراج غائبة.. لماذا إذن هو رئيساً للبلاد؟

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، بوجود غضب شديد على الصعيد الشعبي والنخب السياسية والمثقفين، من تفاقم الاعتداءات حتى طالت ميناء طرابلس البحري.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

“مطلبهم الوحيد والمشروع هو إنهاء العدوان بالتحول من موقف الدفاع إلى الهجوم لإنهاء عبث المعتدي بحياة الناس.”

وتابع يتساءل:

“استجابة السراج غائبة، لماذا إذن هو رئيسا للبلاد؟.”

غضب شديد على الصعيد الشعبي والنخب السياسية و المثقفين من تفاقم الاعتداءات حتى طالت #ميناء_طرابلس . مطلبهم الوحيد والمشروع هو إنهاء العدوان بالتحول من موقف الدفاع الى الهجوم لانهاء عبث المعتدي بحياة الناس .

استجابة #السراج غائبه. لماذا اذن هو رئيسا للبلاد؟ — Abdurrahman Shater (@alshater1939) February 19, 2020

وأضاف الشاطر في تغريدة أخرى، مخاطباً رئيس المجلس الرئاسي:

“يا سيد فائز السراج الحامل لـ4 مناصب.

نحن في وضع صعب ومدننا ستطالها براميل حفتر المتفجرة.

انت من أوصلنا لهذا الوضع وقد حذرناك طيلة الـ3 أعوام الماضية لم تتجاوب وتمسكت بالشرعية الدولية التي تتخلى عنك.

إن لم تستدع النخب وتستعين بهم فانك تجني على الوطن و على نفسك.

يا سيد #فائز_السراج الحامل ل 4 مناصب.

نحن في وضع صعب ومدننا ستطالها براميل #حفتر المتفجرة.

انت من اوصلنا لهذا الوضع وقد حذرناك طيلة ال 3أعوام الماضية

لم تتجاوب وتمسكت بالشرعية الدولية التي تتخلى عنك.

ان لم تستدع النخب وتستعين بهم فانك تجني ع الوطن و ع نفسك — Abdurrahman Shater (@alshater1939) February 18, 2020

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