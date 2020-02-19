ليبيا

الشاطر: استجابة السراج غائبة.. لماذا إذن هو رئيساً للبلاد؟

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 19:18
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ليبيا

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، بوجود غضب شديد على الصعيد الشعبي والنخب السياسية والمثقفين، من تفاقم الاعتداءات حتى طالت ميناء طرابلس البحري.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

“مطلبهم الوحيد والمشروع هو إنهاء العدوان بالتحول من موقف الدفاع إلى الهجوم لإنهاء عبث المعتدي بحياة الناس.”

وتابع يتساءل:

“استجابة السراج غائبة، لماذا إذن هو رئيسا للبلاد؟.”

وأضاف الشاطر في تغريدة أخرى، مخاطباً رئيس المجلس الرئاسي:

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“يا سيد فائز السراج الحامل لـ4 مناصب.

نحن في وضع صعب ومدننا ستطالها براميل حفتر المتفجرة.

انت من أوصلنا لهذا الوضع وقد حذرناك طيلة الـ3 أعوام الماضية لم تتجاوب وتمسكت بالشرعية الدولية التي تتخلى عنك.

إن لم تستدع النخب وتستعين بهم فانك تجني على الوطن و على نفسك.

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