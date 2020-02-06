الشاطر: الاجتماع مع السفير الألماني كان «محبطاً»

الشاطر: تساءلنا عن سبب إصرارهم على حفتر وتجاهل جرائمه الموثقة. [المجلس الأعلى للدولة]

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، الاجتماع الذي عُقِد الخميس، مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بـ”المحبط”.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

اجتماع محبط ظهر اليوم مع سفير ألمانيا بمقر المجلس الأعلى للدولة حول مخرجات مؤتمر برلين. أعادوا الكلام المكرر والسيناريوهات المشبوهة.

وأضاف:

كان رد النائب الثاني للمجلس واضحا وصريحا. تساءلنا عن سبب إصرارهم على حفتر وتجاهل جرائمه الموثقة وفرضه علينا؟لم نتلق جوابا!.

اجتماع محبط ظهر اليوم مع سفير #المانيا بمقر #المجلس_الاعلى_للدولة حول مخرجات #مؤتمر_برلين .أعادوا الكلام المكرر والسيناريوهات المشبوهة. كان رد النائب الثاني للمجلس واضحا وصريحا. تساءلنا عن سبب إصرارهم على #حفتر وتجاهل جرائمه الموثقة وفرضه علينا؟لم نتلق جوابا! — Abdurrahman Shater (@alshater1939) February 6, 2020

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