الشاطر: المشهد الليبي «سريالي»!

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، المشهد الليبي بـ”السيريالي”.
وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
المشهد الليبي سريالي.
جلس الكل: الظالم والمظلوم أمام المحكمة لاتهامهم من قضاة يحابون طرفا في القضية.
وأضاف:
ليبيا تحولت لمسرح كوميدي مخزي.
الكل يقترح حلاً غير عملي.
وتابع:
الليبيون في غفلة من أمرهم وينتظرون حلا لا يسعون لتحقيقه.
إنهاء حفتر هو الحل العملي الأكيد.
المشهد الليبي سريالي .— Abdurrahman Shater (@alshater1939) February 10, 2020
جلس الكل :الظالم و المظلوم أمام المحكمة لاتهامهم من قضاة يحابون طرفا في القضية.
#ليبيا تحولت لمسرح كوميدي مخزي.
الكل يقترح حلا غير عملي .
الليبيون في غفلة من امرهم وينتظرون حلا لا يسعون لتحقيقه.
إنهاء #حفتر هو الحل العملي الأكيد.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليق