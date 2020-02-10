الشاطر: المشهد الليبي «سريالي»!

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، المشهد الليبي بـ”السيريالي”.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

وأضاف:

وتابع:

الليبيون في غفلة من أمرهم وينتظرون حلا لا يسعون لتحقيقه.

المشهد الليبي سريالي .

جلس الكل :الظالم و المظلوم أمام المحكمة لاتهامهم من قضاة يحابون طرفا في القضية.

#ليبيا تحولت لمسرح كوميدي مخزي.

الكل يقترح حلا غير عملي .

الليبيون في غفلة من امرهم وينتظرون حلا لا يسعون لتحقيقه.

إنهاء #حفتر هو الحل العملي الأكيد.