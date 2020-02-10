ليبيا

الشاطر: المشهد الليبي «سريالي»!

عين ليبيا | نُشر الإثنين، 10 فبراير 2020 - 20:47
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ليبيا

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، المشهد الليبي بـ”السيريالي”.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

المشهد الليبي سريالي.

جلس الكل: الظالم والمظلوم أمام المحكمة لاتهامهم من قضاة يحابون طرفا في القضية.

وأضاف:

ليبيا تحولت لمسرح كوميدي مخزي.

الكل يقترح حلاً غير عملي.

وتابع:

الليبيون في غفلة من أمرهم وينتظرون حلا لا يسعون لتحقيقه.

إنهاء حفتر هو الحل العملي الأكيد.

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