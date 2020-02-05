الشاطر: بركان الغضب طوق النجاة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن فائز السراج كرس طيلة 3 سنوات جهده لحشد التأييد الخارجي للمجلس الرئاسي على حساب قضايا الداخل.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

النتيجة فقدنا أجزاء من المنطقة الغربية وتفكك التأييد الدولي له.

وتابع:

الجزائر تبتعد عنا وتونس تسعى لاجترار مبادرات متكررة. بركان الغضب يبقى طوق النجاة.. إيدك وحديدك.