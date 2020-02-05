الشاطر: بركان الغضب طوق النجاة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن فائز السراج كرس طيلة 3 سنوات جهده لحشد التأييد الخارجي للمجلس الرئاسي على حساب قضايا الداخل.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
النتيجة فقدنا أجزاء من المنطقة الغربية وتفكك التأييد الدولي له.
وتابع:
الجزائر تبتعد عنا وتونس تسعى لاجترار مبادرات متكررة.
بركان الغضب يبقى طوق النجاة.. إيدك وحديدك.
طيلة 3 سنوات كرس #السراج جهده لحشد التأييد الخارجي ل #المحلس_الرئاسي على حساب قضايا الداخل . النتيجة فقدنا اجزاء من المنطقة الغربية وتفكك التأييد الدولي له. #الجزائر تبتعد عنا و #تونس تسعى لاجترار مبادرات متكررة. #بركان_الغضب يبقى طوق النجاة . إيدك و حديدك.— Abdurrahman Shater (@alshater1939) February 5, 2020
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