الشاطر: طرابلس التي تتعرض للعداون ليس من العدل أن يمثلها عضو واحد في محادثات جنيف

الشاطر: طالبنا بأن يكون تمثيل المدينة بما لا يقل عن أربعة أعضاء. [المجلس الأعلى للدولة]

أكد “عبد الرحمن الشاطر” العضو المنتخب عن دائرة حي الأندلس الفرعية لـ«عين ليبيا» خبر تجميد اختيار عضو عن الدائرة الانتخابية 11 طرابلس، التي جرت عملية الاختيار اليوم بمقر المجلس الاعلى للدولة بطرابلس، لانتخاب أعضاء الوفد الذي سيمثل المجلس بالحوار الليبي بين مجلسي النواب والدولة، المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية نهاية الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وقال الشاطر، إن قرار التجميد اتخذ بإجماع 19 عضوا الذين يمثلون طرابلس الكبرى من القره بوالي إلى جنزور ، إذ اعتبروا ذلك غير عادل ولا منصف بالنسبة لمدينة تضم حوالي 3 ملايين نسمة أي نصف سكان ليبيا بالمقارنة بمدن لا يسكنها إلا بضعة آلاف.

وأضاف:

طرابلس العاصمة التي تتعرض منذ أكثر من تسعة أشهر لعدوان غاشم قتل المئات من المدنيين من نساء وأطفال وكهول وهجر مائتي ألف مواطن ودمر ممتلكاتهم واستثماراتهم ومصادر رزقهم ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يمثلها عضو واحد.

وتابع:

طالبنا بأن يكون تمثيل هذه المدينة التي تمثل كافة سكان ليبيا بما لا يقل عن أربعة أعضاء.

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة بأن المبعوث الأممي كان قد بعث برسائل لمجلسي الدولة والنواب لاختيار 13 عضوا لكل منهما، يمثلون الـ13 دائرة انتخبابية للمشاركة في حوارات المسار السياسي المزمع عقده في جنيف نهاية يناير الجاري.

هذا وقدمت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز ، خلال لقائها في وقت سابق، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوة للمجلسلاستئناف الحوار مع مجلس النواب المنعقد في طبرق، خلال جلسات بجنيف نهاية الشهر الجاري.