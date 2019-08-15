الشاطر: قتل وتقطيع 12 ليبيًا بعد حجزهم القسري صدمة كبيرة تفُوق الخيال

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن قتل وتقطيع 12 ليبيًا بعد حجزهم القسري صدمة كبيرة تفوق الخيال.

وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر:

أن يكون منا من يصل به الحقد الأعمى أن يقتل ويقطع جسم أخيه الليبي مهما كبرت الخلافات. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بهذه النماذج فإن وضعنا لبناء دولة في مأزق كبير.

قتل وتقطيع 12 ليبيا بعد حجزهم القسري صدمة كبيرة تفوق الخيال ان يكون منا من يصل به الحقد الأعمى ان يقتل ويقطع جسم أخيه الليبي مهما كبرت الخلافات. ايحب احدكم ان يأكل لحم أخيه .ميتا فكرهتموه . بهذه النماذج فان وضعنا لبناء دولة في مأزق كبير. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) August 15, 2019

وفي سياقٍ ذي صلة استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الممارسات البشعة من قتل الأسرى بعد تعذيبهم والتنكيل بجثثهم بطرق تخالف كل القوانين والأعراف المحلية والدولية.

وأشارت الوزارة في بيان الأربعاء، إلى أنه بعد استلام مستشفى الزاوية التعليمي 12 جثماناً عن طريق الهلال الأحمر الليبي وقفت الوزارة على هذه الجريمة النكراء حيث وجدت آثار التعذيب والتنكيل على الجثامين التي لم توضع بدار الرحمة ممّا أدّى لتحللها، وتعود هذه الجثامين بعد التعرف عليهم إلى مدنيين وعسكريين.

واعتبر البيان أن مثل هذه الانتهاكات المروعة التي لا تحترم الإنسانية وتستبيح حرمة المسلم أعمال إرهابية تتصادم مع ديننا الحنيف ولا تعبر عن أخلاق وأعراف الشعب الليبي المسلم، بحسب البيان.

