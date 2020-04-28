الشاطر: ما أقدم عليه حفتر يُعبر عن استهتاره بكل القيم

الشاطر: بحق السماء كيف يمكن الجلوس مع مجنون بالسلطة. [أرشيفية/إنترنت]

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن ما أقدم عليه خليفة حفتر من إلغاء للاتفاق السياسي يُعبر عن استهتاره بالقيم الديمقراطية وبقرارات مجلس الأمن التي اعتمدت الاتفاق السياسي الذي وُقِع في العام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، بتيسير و إشراف ورعاية بعثة الأمم المتحدة ومتابعة دقيقة من سفراء الدول المهتمة بالشأن الليبي فضلاً عن أنه تقويض للشرعية الدولية التي منحها وتعامل مع للسلطات التي نتجت عن الاتفاق طيلة 4 سنوات وهو فوق هذا وذاك انقلاب وإطاحة بمجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي.

وأضاف الشاطر في تصريح لـ«عين ليبيا»: “أرى أن بيان السفارة الأمريكية جاء في الوقت الخطأ فمطالبتها بالعودة للحوار تعداه الزمن واغتالته اعتداءات حفتر على الشرعية وعلى المدنيين وهو استمرار لسياسة العنف المسلح التي انتهجها طيلة الأربع سنوات الماضية حيث دمّر بنغازي ودرنة وها هو منذ أكثر من سنة يُدمَّر المنطقة الغربية”.

وتابع يتساءل: “بحق السماء كيف يمكن الجلوس مع مجنون بالسلطة أهان حضور مؤتمر موسكو وكذلك مؤتمر برلين كما أهان أمين عام الأمم المتحدة بشن عدوانه على طرابلس والسيد ـمين عام المنظمة الدولية متواجد في طرابلس ولا يتحمس ويُثار لكرامة منصبه وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تعتبر قراراته فوق القوانين المحلية لأي دولة”.

وأردف عضو المجلس الأعلى للدولة يقول: “الولايات المتحدة الأمريكية التي لا ترضى أن تمس لها شعرة تؤثر على أمنها القومي ولو على بعد آلاف الأميال إيران أو كوريا الشمالية على سبيل المثال لا الحصر.. كيف تطالبنا بالجلوس مع من يقتل المدنيين وكوادر الأطباء والمستشفيات والمدارس والمدنيين الذين يتفادون وباء كورونا بالبقاء في منازلهم فيسقط على منازلهم وباء حفتر ليدفنوا على ما تهدم عليهم من مأواهم الأمن”.

واختتم الشاطر تصريحه بالقول: “الذين يفكرون بطريقة الديمقراطية لهم والعسكرتيريا لنا يخونون القيم الإنسانية والحضارية التي يتبجحون بها علينا”.

هذا وأعلن خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في كلمة مرئية أُذِيعت وقت الإفطار، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا، وانقلابه على الأجسام المنتخبة وإسقاط الاتفاق السياسي المعترف به دوليًا والاستيلاء على السلطة.

جاء ذلك بعد أيام من دعوة وجهها حفتر لتفويضه لإدارة البلاد.

وقال حفتر، في خطاب لأنصاره: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه.. وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة”.

وأضاف: “وفي الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح جزءاً من الماضي، بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات”.

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