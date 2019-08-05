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«الشاطر» يُبدي استغرابه من عدم استجابة رئيس المجلس الرئاسي للنصائح المُقدمة له

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 أغسطس 2019 - 17:05
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أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، استغرابه وحيرته من عدم استجابة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، للنصائح التي تُقدم له.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

تحيرني عدم استجابة السراج لما يقدم له من نصائح ليكون أداؤه أكثر فعالية وتأثيرا.

وأضاف يتساءل:

هل هو الغرور؟ أم عدم القدرة على الفهم؟ أم لحسابات شخصية فوق مصالح الدولة؟ أم حرصا للبقاء في المنصب عسى أن يأتيه القدر بالحل،، أشك أنه لم يسمع.

مواطنوه يقتلون وهو ولا كأنه هنا.

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