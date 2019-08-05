«الشاطر» يُبدي استغرابه من عدم استجابة رئيس المجلس الرئاسي للنصائح المُقدمة له

أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، استغرابه وحيرته من عدم استجابة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، للنصائح التي تُقدم له.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

تحيرني عدم استجابة السراج لما يقدم له من نصائح ليكون أداؤه أكثر فعالية وتأثيرا.

وأضاف يتساءل:

هل هو الغرور؟ أم عدم القدرة على الفهم؟ أم لحسابات شخصية فوق مصالح الدولة؟ أم حرصا للبقاء في المنصب عسى أن يأتيه القدر بالحل،، أشك أنه لم يسمع. مواطنوه يقتلون وهو ولا كأنه هنا.