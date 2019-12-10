الشح: ما صرح به «أردوغان» يأتي تتويجًا لاتفاقه مع الحكومة الشرعية

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يأتي تتويجا لاتفاقه مع الحكومة الشرعية على ضرورة عدم السماح للانقلابين و داعميهم من تحقيق أهدافهم التي تتنافى مع القانون و ما قرره مجلس الأمن الدولي.

وفي تصريح لـ«عين ليبيا»، أوضح الشح أن من حق الحكومة الشرعية الاستعانة عسكرية ضد تحالف محور الشر العربي ودول أخرى تريد إرجاع ليبيا إلى منظومة حكم عسكري عفن، حسب وصفه.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بعدم التراخي وعمل كل ما من شأنه حماية المدنيين.

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.

وأضاف أردوغان في حديث لقناة “تي آر تي” التركية، الاثنين:

إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل،، ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن،، وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا.

وأوضح أردوغان أنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما المزمع عقده في إسطنبول يوم 8 يناير المقبل، ليبحث معه الوضع في ليبيا.