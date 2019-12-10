الشح: ما صرح به «أردوغان» يأتي تتويجًا لاتفاقه مع الحكومة الشرعية

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يأتي تتويجا لاتفاقه مع الحكومة الشرعية على ضرورة عدم السماح للانقلابين و داعميهم من تحقيق أهدافهم التي تتنافى مع القانون و ما قرره مجلس الأمن الدولي.
وفي تصريح لـ«عين ليبيا»، أوضح الشح أن من حق الحكومة الشرعية الاستعانة عسكرية ضد تحالف محور الشر العربي ودول أخرى تريد إرجاع ليبيا إلى منظومة حكم عسكري عفن، حسب وصفه.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بعدم التراخي وعمل كل ما من شأنه حماية المدنيين.
هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.
وأضاف أردوغان في حديث لقناة “تي آر تي” التركية، الاثنين:
إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل،، ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن،، وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا.
وأوضح أردوغان أنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما المزمع عقده في إسطنبول يوم 8 يناير المقبل، ليبحث معه الوضع في ليبيا.
وأعرب الرئيس التركي عن أمله بأن يُعيد بوتين نظره بشأن خليفة حفتر، مُحذرا من أن ليبيا قد تتحول إلى سوريا أخرى، إن لم يحدث ذلك، حسب وصفه.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، قال أردوغان إن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مضيفا أن تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط.
وأضاف أنه أعرب لرئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” عن استعداد أنقرة لفتح قنوات حوار، ورغم ذلك قال إن طرد اليونان السفير الليبي فضيحة دولية، وأثينا ستدفع ثمن أفعالها على الساحة الدولية، وفق قوله.
وأكد أردوغان أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تُحافظ على حقوق الدولتين وقد تم إرسال نصها للأمم المتحدة.
شخشخ شكشكي يا مكينة القرادل … شرعية من يا همبكا 🤔 الم يحن الوقت حتي تستحي من حالك