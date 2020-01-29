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الشح: نأمل من السراج أن يصحُو من غفوته

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 29 يناير 2020 - 21:14
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قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول الدفاع عن من وصفه بـ”قاتل الأطفال” خليفة حفتر ، وذلك باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان مؤتمر برلين.

وأضاف الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

لم يعد ينفع مع فرنسا اللغة الدبلوماسية الهادئة،، نأمل من السراج أن يصحوا من غفوته ويرد على مثل هذه التصريحات خاصة بعد مجزرة الهضبة.

هذا واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم احترام كلامه المتعلق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، وخاصة عدم إرسال سفن تركية تقلّ مرتزقة إلى ليبيا، على حد قوله.

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Abdalslam

والله يا اشرف الشح ما عندك شرف لا انت ولا السراج ولا إردوغان امتاعك ، والرئيس والفرنسي الباين هو اكثر منكم شرف .

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33 ثانية مضت