الشح: نأمل من السراج أن يصحُو من غفوته

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول الدفاع عن من وصفه بـ”قاتل الأطفال” خليفة حفتر ، وذلك باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان مؤتمر برلين.

وأضاف الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

لم يعد ينفع مع فرنسا اللغة الدبلوماسية الهادئة،، نأمل من السراج أن يصحوا من غفوته ويرد على مثل هذه التصريحات خاصة بعد مجزرة الهضبة.

الرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron يحاول الدفاع عن قاتل الأطفال حفتر باتهام تركيا بعدم الالتزام ببيان برلين.. لم يعد ينفع مع فرنسا اللغة الدبلوماسية الهادئة.. نأمل من السراج ان يصحوا من غفوته و يرد على مثل هذه التصريحات خاصة بعد مجزرة الهضبة.. (بالليبي رد حتى ب ووه راك خترتها) pic.twitter.com/ijnZ4eZ9qV — Ashraf Shah (@AshahAshraf) January 29, 2020

هذا واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم احترام كلامه المتعلق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، وخاصة عدم إرسال سفن تركية تقلّ مرتزقة إلى ليبيا، على حد قوله.