الشح: نظرية سياسية سوف تُدرَّس في العقود القادمة!

علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، على اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع وفد فرنسي، اليوميين الماضيين بالعاصمة تونس.

وقال الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

وأضاف:

إن كان التعامل مع فرنسا التي تُشارك المجرم حفتر يسمى سياسة من قِبل ساسة العازة الحاليين فلعنة الله على الوصف والموصوف.. ومع ذلك سوف ننتصر، ولكل حادث حديث.

يضيق صدري ولا ينطلق لساني.. نظرية سياسية سوف تدرس في العقود القادمة عنونها اصفعني و اقتل أطفالي لكي أتقرب إليك و اطلب ودك.. ان كان التعامل مع فرنسا التي تشارك المجرم حفتر يسمى سياسة من قبل ساسة العازة الحاليين ف لعنة الله على الوصف و الموصوف..و مع ذلك سوف ننتصر . و لكل حادث حديث https://t.co/jEzxDgI2TG

هذا وعقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعاً الاثنين، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير، ومدير قسم شمال أفريقيا سيلفان فوريار، وبحضور أعضاء من السلك الدوبلوماسي بالسفارة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر السفارة الفرنسية في العاصمة تونس، ناقش عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

كما تم التباحث حول عدد من المواضيع السياسية والتطرق لمخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الصلة.

هذا ووجه الوفد الفرنسي دعوة إلى الوزير لزيارة جمهورية فرنسا بناء على دعوة رسمية من وزير الداخلية الفرنسي.