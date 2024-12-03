«الشهوبي» يستقبل سفير صربيا لدى ليبيا

استقبل وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، الاثنين، سفير جمهورية صربيا المعتمد لدى ليبيا دارقان تودورويتش، وذلك بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عادل بخيت.

وخلال اللقاء أشاد الوزير بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين و ترابط العلاقات الليبية اليوغسلافية سابقا، بدوره شكر السفير الوزارة على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات الدبلوماسية الجيدة بين البلدين.

كما تناول اللقاء طرح عدة مسائل مشتركة بين البلدين، و أكد السفير رغبة السفارة على إقامة منتدى اقتصادي ليبي صربي في أواخر يناير او بداية فبراير 2025 في مدينة طرابلس.

كما دعا الوزير لفتح مجالات التعاون بين البلدين ولعودة الشركات الصربية للعمل بليبيا و اعطائهم الفرصة للمساهمة في المشاريع و لفتح افاق التعاون في مجالات متعددة منها الصحة و الخدمات العلاجية وفتح المجال الاكاديمي للدراسة و العمل على تسهيل منح التأشيرة الصربية لليبيين الراغبين بالسفر لصربيا .