الصين تفتح تحقيقًا في بيع طائرات مُسيَّرة للإمارات استخدمتها قوات حفتر

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، الصين بفتح تحقيق في بيع طائرات مُسيَّرة للإمارات، تم استخدامها في قصف المدنيين بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن سلمت القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبيا رسالة تُطالب فيها بالتحقيق حول الطائرات المسيرة التي باعتها الصين للإمارات، وتستخدمها الأخيرة في قصف المدنيين الليبيين في طرابلس.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الصيني حرص بلاده، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، على متابعة تنفيذ الدول لاتزاماتها تجاه قرارات المجلس وحرصها على توطيد العلاقة مع ليبيا.

ووعد القائم بالأعمال بالسفارة الصينية بأن بلاده ستجري تحقيقات في استخدام الطائرات المسيرة الصينية في العدوان على العاصمة طرابلس.

وذكرت الخارجية أنه ضمن خطتها لتنفيذ آلية محكمة لمواجهة الدول بقرارات مجلس الأمن الدولي، أبلغت الجانب الصيني باهتمامها ببدء مشاورات لوضع الدول أمام مسؤولياتها، وأن أي اختراق لتلك القرارات يعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

يُذكر أن الدفاعات الجوية بقوات بركان الغضب، أسقطت الشهر الماضي، طائرة مُسيرة من نوع wing loong مُذخّرة بالصواريخ تابعة لقوات حفتر كانت تحاول مهاجمة أهداف مدنية في محيط مدينة مصراتة.

وبحسب مصادر عسكرية فإن الطائرة المُسيَّرة التابعة لقوات حفتر التي تم اسقاطها شرقي مصراتة من طراز wing loong صينية الصنع وقد اشترت منها الإمارات والسعودية المئات، وكذلك الصواريخ التي تستخدمها هي من طراز blue arrow 7 صينية الصنع.