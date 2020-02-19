الضراط: ستبقى الثورة قائمة لتحقق أهداف قيام الدولة

قال مدير مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي محمد الضراط، إن يوم 17 فبراير كان تاريخاً مشرفاً لثورة شعب عانى من الظلم واجتمعت كلمته على قيم إنسانية عليا أبرزها الحرية ودولة القانون، ولم تكن ثورة بقائد أو رمز.

وكتب الضراط عبر صفحته على فيسبوك بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير يقول:

“لذا من أن يجير ذكراها ليقدم نفسه قائداً للثورة فعليه الإعلان عن يوم آخر في ميدان الشهداء فتكون فرصة يختبر فيها حجمه الحقيقي وقدرة فريقه على التحشيد الشعبي.”

وأضاف:

“أما أن يستغل سياسي خروج الناس طواعية تعبيراً عن فرحتهم وطموحهم ليفرض عليهم خطاباً سياسياً فإن ذلك الأمر انتهازية سياسية ونزعة تسلطية ترفضها الجموع بطريقتها الذكية في التجاهل.

ستبقى الثورة قائمة لتحقق أهداف قيام الدولة والمجد والخلود للشهداء.”

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