«العامة للكهرباء» تبحث أوجه التعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، اجتماعًا الخميس، مع مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز محمد نجيب هلال مساعد، والوفد المرافق له، بحضور مستشار لجنة شؤون الطاقة بالمجلس الرئاسي ومستشار المدير التنفيذي للشركة ومساعد مدير عام الإنتاج ومدير إدارة المتابعة.

ورحب ساسي بالضيوف شاكراً لهم هذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل بين الشركة العامة للكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحسين ورفع حمولة وحدة التوليد الأولى لمشروع محطة الخليج البخارية إلى القدرة التصميمية 350 ميجاوات والشروع في الأعمال مع بداية شهر أكتوبر القادم على أن يتم الانتهاء من الأعمال والتحسينات المطلوبة لرفع إنتاجيتها التصميمية مع نهاية شهر أكتوبر من العام 2019.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الشركتين فيما يخص أعمال الصيانة لمحطات الإنتاج، بحسب ما نقلت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.