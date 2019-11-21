«العامة للكهرباء» تقف على المشاكل الكهربائية التي يعاني منها منفذ رأس إجدير

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، الخميس، رفقة عضو المجلس البلدي زوارة المهندس عماد المنصوري، بزيارة إلى معبر رأس أجدير الحدودي، بحضور مدير مكتب المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المهندس عماد الإدريسي، ومدير معبر رأس أجدير العقيد سالم العكعاك، ورئيس رقابة جوازات منفذ رأس جدير العقيد نجمي معمر.

وأفاد المكتب الإعلامي ببلدية زوارة، بأنه تم خلال هذه الزيارة جولة تفقدية لمشروع صيانة وتطوير منفذ رأس جدير الحدودي وتسليم المعدات و التجهيزات الكهربائية للمبنى الخدمي المتكون من مستوصف، وجامع، ودورات مياه، والوقوف على المشاكل الكهربائية التي يعانى منها المعبر وذلك بحضور رئيس اللجنة التسييرية أبوكماش رأس إجدير، ومدير مكتب كهرباء زوارة، ورئيس وحدة كهرباء رأس أجدير.

وفي تصريح للمكتب الإعلامي لبلدية زوارة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة: