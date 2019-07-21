العامة للكهرباء تُرحب بحظر استيراد المصابيح غير الموفرة للطاقة «التنجستن»

رحبت الشركة العامة للكهرباء، بقرار وزير الإقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق رقم (55) لسنة 2019، بشأن حظر استيراد المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة (التنجستن)، معتبرة إياه خطوة أولى من إصدار القرارات الداعمة لهذا المجال.

وأكدت الشركة في بيان، الأحد، على أهمية مجال كفاءة الطاقة وإعداد مواصفات الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة بشكل عام من خلال مشروع كفاءة الطاقة الذي تشرف عليه اللجنة العليا لمشاريع التطوير بالشركة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء جميع الجهات ذات العلاقة والمسئولة بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار خدمةً للصالح العام، وسعيًا منها لتحقيق أهداف مشروع كفاءة الطاقة لإعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وإعتماد مواصفات الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة، وتوفير نسب عالية من الإستهلاك وتشجيع الموردين لإستيراد المصابيح الموفرة للطاقة (LED)، بحسب البيان.