العثور على «مغني كوري» شهير ميتاً في منزله

ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، “أنه عُثر على مغني شهير، ميتاً في منزله عن عمر يناهز 43 عاماً”.

وذكرت وسائل الإعلام، “أن المغني، “تشوي ويسونغ”، عثر عليه فاقداً للوعي في شقته مساء أمس الاثنين، من قبل المستجيبين للطوارئ بعد أن اتصلت والدته طلباً للمساعدة”.

وقالت الشرطة، “إنها لم تجد أي علامات على وجود جريمة قتل، لكنها حذرت من أن كمية كبيرة من الوقت قد انقضت منذ وفاته، مع طلب تشريح الجثة”.

هذا “وكان من المقرر أن يغني “ويسونغ”، الذي قدم سلسلة من الأغاني الناجحة في كوريا الجنوبية بما في ذلك أغنية Insomnia الشهيرة للنجم البريطاني كريج ديفيد، إلى جانب المغني KCM في مدينة دايغو في جنوب شرقي البلاد هذا الأسبوع، في رسالته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن “ويسونغ” عن الحفل القادم وكتب: “اكتمل فقدان الوزن، نراكم في 15 مارس”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “منذ ظهوره الأول في الغناء في عام 2002، كان “ويسونغ” مشهوراً في كوريا الجنوبية بالعديد من الأغاني الناجحة، بما في ذلك أغنية With Me التي تصدرت قوائم الأغاني، وكان يحظى باحترام كبير بسبب أدائه المؤثر، لكن مسيرته الموسيقية تلقت ضربة في عام 2021 عندما أدين وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لاستخدامه البروبوفول – وهو مخدر جراحي يُساء استخدامه أحياناً”.