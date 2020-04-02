العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا يتجاوز مليون إصابة حول العالم

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:27
|الشروق
|06:54
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:28
|العشاء
|20:58
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:27
|الشروق
|06:54
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:28
|العشاء
|20:58
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:27
|الشروق
|06:54
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:28
|العشاء
|20:58
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:27
|الشروق
|06:54
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:28
|العشاء
|20:58
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:27
|الشروق
|06:54
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:28
|العشاء
|20:58
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:27
|الشروق
|06:54
|الظهر
|13:11
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:28
|العشاء
|20:58
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