العدوان على جنين يدخل يومه الثاني.. 10 شهداء و100 جريح..

دخل العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية يومه الثاني، وهو الأوسع منذ عام 2002، وقد ارتفع عدد الضحايا إلى 10 شهداء و100 جريح بينهم حالات حرجة.

وقال جيش الاحتلال إنّه يخطط لدهم ما سماه 10 أهداف إرهابية متبقية في مخيم جنين، مضيفا أنّ سلاح الجو أغار على 20 هدفا في جنين منذ بداية العملية.

كما أعلن جيش الاحتلال اعتقال 120 فلسطينيا خلال العملية المتواصلة في جنين، وأنّه ما زال يبحث عن 160 مسلحا تحصنوا داخل المخيم، بحسب وصفه.

وأظهرت صور استهداف قوات الاحتلال لعدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، بما بدت أنّها قنابل غاز، أثناء محاولة خروجهم من مخيم جنين، مرغما مئات الفلسطينيين من أهالي المخيم على المغادرة تحت التهديد بقصف منازلهم.

من جانبها، أعنلت كتيبة جنين إسقاطها طائرة مسيرة إسرائيلية في سماء مخيم جنين، وهي الرابعة التي تسقطها المقاومة خلال هذه المعركة.