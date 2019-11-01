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العراق.. الآلاف يتظاهرون وسط بغداد في أكبر احتجاج منذ سقوط «صدام»

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 1 نوفمبر 2019 - 18:55
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قُتِل نحو 250 شخصًا وأصيب 5500 آخرين بعد تسارع وتيرة الاحتجاجات. [رويترز]
احتشد آلاف العراقيين وسط بغداد، الجمعة، للمطالبة بتنحي النخبة السياسية في حدث من المتوقع أن يصبح أكبر يوم للمظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وبدء آلاف العراقيين بالتوافد إلى ساحة التحرير في بغداد، وسط اعتصامات مفتوحة تشهدها جميع المحافظات الجنوبية.

وطالب المتظاهرون المحتشدون وسط بغداد بتنحي ورحيل النخبة السياسية الحاكمة.

ونصب الآلاف خياما في ساحة التحرير بوسط بغداد وانضم إليهم آلاف آخرون خلال اليوم، كما أقام المتظاهرون نقاط تفتيش في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير ومحيطها، لإعادة توجيه حركة المرور.

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يأتي ذلك في قُتِل نحو 250 شخصًا وأصيب 5500 آخرين بعد تسارع وتيرة الاحتجاجات في الأيام الأخيرة.

وقالت مصادر في الشرطة والمستشفيات إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا خلال الليل وصباح الجمعة.

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