العكاري: المندسين وأعداء الثورة وقبائل الجاهلية اجهضوا على تجربتنا الانتخابية الأولى

كتب الأستاذ الجامعي الدكتور فتحي رجب العكاري تحت عنوان “هل خذلتنا الانتخابات؟”، بقوله إن انتخابات المؤتمر الوطني العام سابقًا، بالتأكيد كانت نزيهة ونية الناخبين كانت حسنة فهم انتخبوا من اعتقدوا أنهم النخبة من الداخل و الخارج.

وأشار العكاري إلى أنه من أفشل المشروع هما أكبر حزبين “العدالة والبناء” و”تحالف القوى الوطنية” فأدخلوا المؤتمر في صراع المصالح من أول يوم وفشلت قيادة المؤتمر في توجيه دفة التجربة إلى شاطىء السلامة، حسب قوله.

وأضاف يقول:

خذلان هؤلاء الثلاثة دفعت أصحاب اللحى الطويلة من التجمع حول أحلام قبائلهم ومصالح عائلاتهم وكان المقياس في اختيار رئيس الوزراء يتحدد بما يمكن أن يقدمه لأهاليهم من سفارات وبعثات وعقود وهكذا ضاعت التجربة.

وتابع: