الغارديان: تقرير أممي يكشف انتهاك الإمارات والأردن حظر السلاح على ليبيا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن انتهاك دول أعضاء في الأمم المتحدة بشكل منهجي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن، هما من أبرز البلدان التي انتهكت هذا الحظر.

وقالت الغارديان إن الأمم المتحدة تواجه اتهامات بالإشراف على ما سمته عصرا جديدا من الإفلات من العقاب، وإن نتائج التقرير هي اختبار لقدرة المنظمة على تنفيذ قراراتها.

وأوضحت الصحيفة أن دول الإمارات والأردن ومصر تُسلح قوات حفتر الذي بدأ هجوما على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي قبل أيام من إطلاق الأمم المتحدة المؤتمر الوطني الجامع، بينما زودت تركيا حكومة الوفاق ببعض التجهيزات العسكرية، وفقا لاتفاقية دعم بين طرابلس وأنقرة.