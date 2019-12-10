الغارديان: تقرير أممي يكشف انتهاك الإمارات والأردن حظر السلاح على ليبيا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن انتهاك دول أعضاء في الأمم المتحدة بشكل منهجي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن تقرير لفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن، هما من أبرز البلدان التي انتهكت هذا الحظر.
وقالت الغارديان إن الأمم المتحدة تواجه اتهامات بالإشراف على ما سمته عصرا جديدا من الإفلات من العقاب، وإن نتائج التقرير هي اختبار لقدرة المنظمة على تنفيذ قراراتها.
وأوضحت الصحيفة أن دول الإمارات والأردن ومصر تُسلح قوات حفتر الذي بدأ هجوما على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي قبل أيام من إطلاق الأمم المتحدة المؤتمر الوطني الجامع، بينما زودت تركيا حكومة الوفاق ببعض التجهيزات العسكرية، وفقا لاتفاقية دعم بين طرابلس وأنقرة.
وتوقعت “الغاردين” أن يتهم التقرير بشكل صريح دول مصر والأردن والإمارات بضلوعها في استهداف مراكز إيواء المهاجرين، آخرها مركز تاجوراء الذي راح ضحية استهدافه أكثر من 50 شخصا، ووصفت هذه العمليات والحرب على طرابلس بالإجرامية.
يأتي ذلك في حين رفضت سفيرة دولة الإمارات بالأمم المتحدة “لانا نسيبة” في وقت سابق، التعليق على نتائج التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا بحجة عدم اطلاعها عليه، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وقالت إن بلادها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حسب قولها.
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