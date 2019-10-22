الغويل: قتلُ «القذافي» وهو أسيرٌ أعزل عارٌ على الليبيين

علق حافظ الغويل الباحث الليبي الأمريكي بمركز “أتلانتك كانسل” للبحوث والدراسات، الذي يتخذ من واشنطن دي سي مقرًا له، على ذكرى مقتل زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي، التي تصادف الـ20 من أكتوبر.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال الغويل:

يبقى قتل معمر القذافى فى مثل هذا اليوم فى سنه 2011 وهو اسير اعزل و اخفاء جتته… عار على الليبيين!.

يبقى قتل معمر القذافى فى مثل هذا اليوم فى سنه 2011 وهو اسير اعزل و اخفاء جتته… عار على الليبيين ! — Hafed Al Ghwell – حافظ الغويل (@HafedAlGhwell) October 20, 2019

وقُتِل القذافي في الـ20 من أكتوبر عام 2011، بعد أن ألقى القبض عليه ثوار مصراتة وهو مختبئ في أنبوب صرف كبير مع عدد من الحراس الشخصيين.

وأندلعت في الـ17 من فبراير ثورة شعبية مطالبة بإسقاط حكم القذافي الذي استمر لـ42 بعد انقلاب عسكري قام به على الملك إدريس السنوسي عام 1969.