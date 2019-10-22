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الغويل: قتلُ «القذافي» وهو أسيرٌ أعزل عارٌ على الليبيين

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أكتوبر 2019 - 21:20
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علق حافظ الغويل الباحث الليبي الأمريكي بمركز “أتلانتك كانسل” للبحوث والدراسات، الذي يتخذ من واشنطن دي سي مقرًا له، على ذكرى مقتل زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي، التي تصادف الـ20 من أكتوبر.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال الغويل:

يبقى قتل معمر القذافى فى مثل هذا اليوم فى سنه 2011 وهو اسير اعزل و اخفاء جتته… عار على الليبيين!.

وقُتِل القذافي في الـ20 من أكتوبر عام 2011، بعد أن ألقى القبض عليه ثوار مصراتة وهو مختبئ في أنبوب صرف كبير مع عدد من الحراس الشخصيين.

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وأندلعت في الـ17 من فبراير ثورة شعبية مطالبة بإسقاط حكم القذافي الذي استمر لـ42 بعد انقلاب عسكري قام به على الملك إدريس السنوسي عام 1969.

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