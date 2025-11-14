القبض على زعيم ميليشيا خطير.. الجيش الليبي يحقق انتصاراً أمنياً جديداً

تمكنت مفرزة من الجيش الليبي، في عملية محكمة نفذت بدقة عالية، من القبض على المدعو عبدالله الشكري، رئيس مكتب ما يُعرف بمليشيا دعم الاستقرار – غريان سابقاً، بعد عمليات رصد وتحري ومتابعة مستمرة.

ويواجه الشكري عدداً من القضايا الجنائية الخطيرة، من بينها قتل عدد من المواطنين، وعمليات اختطاف وابتزاز وسرقة. وتفصيلاً، تشمل القضايا:

قتل المواطن جوهر الزهار.

قتل المواطن عاطف العبيد.

قتل المواطن محمد المورو.

قتل المواطن أحمد العربي الملقب بـ”الشريرة”.

اقتحام مقر البحث الجنائي وخطف عناصر منه ومحاولة إخراج مطلوب بالقوة.

الهجوم على مقر نيابة غريان ومحاولة إخراج موقوف بالقوة.

خطف المواطن فضل بن عيسى وابتزاز ذويه بمبلغ 100,000 دينار مقابل إطلاق سراحه.

خطف رئيس المجلس البلدي العربان سابقاً.

خطف موظف المصرف التجاري معتز الشنباشي والاعتداء عليه وأخذ فدية مالية.

اختطاف وتعذيب المواطن محمد عريبي علي دوفان بمنطقة الكليبة وابتزاز عائلته بمبلغ 140,000 دينار.

الهجوم على منازل المواطنين في مناطق كمون وسرقة مركبات، بما في ذلك منزل المواطن أبوبكر الساعدي ومنزل المواطن جمال القطيوي.

كما تُسجَّل في حقه محاضر رسمية إضافية تشمل: 6 محاضر سرقة، 3 محاضر تهديد، 5 محاضر إيذاء، و5 محاضر خطف.

وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تم إحالة المتهم إلى مكتب النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله.

وأكدت قيادة الجيش الليبي أن سيادة القانون ستظل الأساس، وأن كل من يعتدي على المواطنين أو يمس أمنهم وسلامتهم ستتم ملاحقته وتقديمه للعدالة مهما طال الزمن.