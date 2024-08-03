نفذت قوات الدعم بالمنطقة الغربية غارة على منزل للمهربين، والقت القبض على 55 مهاجرا من جنسيات مختلفة بمنطقة أبو عيسى.

وكانت المجموعة تستعد لعبور البحر، وتم نقلهم جميعا إلى مقر قوات الدعم بالمنطقة الغربية في انتظار إخطار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما وصلت سفينة أوشين فايكينح OceanViking إلى أنكونا بإيطاليا وعلى متنها 196 شخصًا تم إنقاذهم يوم الثلاثاء من قاربين خشبيين مكتظين.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فقد جاء معظمهم من بنجلاديش (126 شخصًا)، تليها باكستان (52)، ومصر (5)، وجنوب السودان (4)) و السودان (3) وسوريا (3) والهند (2) والمغرب (1).